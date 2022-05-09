ТЕМА

Top Gear з нами!

09 мая 2022 | 18:39


Джеремі Кларксон, ведучий найбільш популярної телепрограми в світі, відправляє до України декілька позашляховиків для допомоги українцям. Він виклав на це кругленьку суму з власної кишені, а також розпочав збір коштів, про що кілька тижнів тому писала The Guardian. Машини їдуть до України не пусті, а завантажені гуманітаркою.

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Раз в 12 лет в Индии празднуют праздник Кумба Мэла, каждый раз в новом месте. 14 января 2013 года: Кумба Мэла на реке Сангам. (Daniel Berehulak/Getty Images)
   
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