Top Gear з нами!

09 мая 2022 | 18:39

Джеремі Кларксон, ведучий найбільш популярної телепрограми в світі, відправляє до України декілька позашляховиків для допомоги українцям. Він виклав на це кругленьку суму з власної кишені, а також розпочав збір коштів, про що кілька тижнів тому писала The Guardian. Машини їдуть до України не пусті, а завантажені гуманітаркою.



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