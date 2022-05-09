|
В рашистских войсках - массовое неповиновение: разведка США
09 мая 2022 | 21:11
Пентагон видит неофициальные свидетельства того, что многочисленные российские военные в Украине не подчиняются приказам своих командиров.
По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, те российские офицеры, которые не подчиняются, в основном среднего звена, вплоть до уровня командира батальона.
также читайте
[09.05.2022]
[07.05.2022]
[05.05.2022]
[03.05.2022]
[03.05.2022]
[03.05.2022]
|
по теме
Росія очищає від себе Харківщину
10. 05. 2022 | 20:31
Помер перший український Президент
10. 05. 2022 | 20:29
Продана самая дорогая картина в мире
10. 05. 2022 | 07:12
Давид Жвания погиб под обстрелом
09. 05. 2022 | 23:50
Сегодня в районе села Новопокровка Запорожской области от артиллерийского огня погиб экс-нардеп Давид Жвания.
Есть ленд-лиз!
09. 05. 2022 | 22:15
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»