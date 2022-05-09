В рашистских войсках - массовое неповиновение: разведка США

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, те российские офицеры, которые не подчиняются, в основном среднего звена, вплоть до уровня командира батальона.

Пентагон видит неофициальные свидетельства того, что многочисленные российские военные в Украине не подчиняются приказам своих командиров.