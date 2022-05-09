ТЕМА

В рашистских войсках - массовое неповиновение: разведка США

09 мая 2022 | 21:11

Пентагон видит неофициальные свидетельства того, что многочисленные российские военные в Украине не подчиняются приказам своих командиров.


 По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, те российские офицеры, которые не подчиняются, в основном среднего звена, вплоть до уровня командира батальона.



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