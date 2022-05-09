ТЕМА

Давид Жвания погиб под обстрелом

09 мая 2022 | 23:50

Сегодня в районе села Новопокровка Запорожской области от артиллерийского огня погиб экс-нардеп Давид Жвания.


Он имел российский паспорт и был представителем Росатома, сообщает Т-канал "Украинский обозреватель".



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