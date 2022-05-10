ТЕМА

Продана самая дорогая картина в мире

10 мая 2022 | 07:12

Ей оказалась поделка Уорхола.


Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола продан на аукционе Christie's за $195 млн. Эта продажа установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе, и как самая дорогая картина XX века, пишет NYT.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Недавно жители Судана провели свои первые выборы за последние 20 лет. Суданская женщина с типичной для представителей племени нуэр скарификацией. В племени нуэр делают подобные отметины на лице во время ритуала вступления во взрослую жизнь. фото Finbarr O'Reilly
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100