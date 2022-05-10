Росія очищає від себе Харківщину

10 мая 2022 | 20:31

Росія виводить свої підрозділи з Харківської області через значні втрати – Генштаб України Йдеться про військових 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу. Усі вони вирушили "на відновлення".



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