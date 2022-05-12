Майже 5 мільйонів українців втратили роботу через війну, – ООН

Із 4,8 мільйона осіб, котрі втратили роботу, 1,2 мільйона – тимчасово переміщені особи, що перебувають у сусідніх країнах, а 3,6 мільйона є безробітними, які проживають в Україні.

У звіті наголосили, що понад 5,23 мільйона тимчасово переміщених осіб, переважно жінки, діти та люди старші за 60 років, втекли від війни до сусідніх країн з 24 лютого.

Криза в Україні також може призвести до змін робочої сили в сусідніх країнах, особливо в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині.

Також у звіті наголосили, що у разі загострення бойових дій втрати робочих місць зростуть до семи мільйонів.

Водночас, якщо бойові дії негайно припиняться, то швидке відновлення буде можливим із поверненням 3,4 мільйона робочих місць, це зменшить втрату зайнятості до 8,9%.