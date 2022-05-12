ТЕМА

Майже 5 мільйонів українців втратили роботу через війну, – ООН

12 мая 2022 | 08:36

Згідно з звітом Міжнародної організації праці (МОП), агентства ООН, 4,8 мільйона осіб в Україні втратили роботу від початку широкомасштабного російського нападу в лютому.


Із 4,8 мільйона осіб, котрі втратили роботу, 1,2 мільйона – тимчасово переміщені особи, що перебувають у сусідніх країнах, а 3,6 мільйона є безробітними, які проживають в Україні.

У звіті наголосили, що понад 5,23 мільйона тимчасово переміщених осіб, переважно жінки, діти та люди старші за 60 років, втекли від війни до сусідніх країн з 24 лютого.

Криза в Україні також може призвести до змін робочої сили в сусідніх країнах, особливо в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині.

Також у звіті наголосили, що у разі загострення бойових дій втрати робочих місць зростуть до семи мільйонів.

Водночас, якщо бойові дії негайно припиняться, то швидке відновлення буде можливим із поверненням 3,4 мільйона робочих місць, це зменшить втрату зайнятості до 8,9%.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100