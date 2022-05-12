З початку вторгнення в Україну росія зруйнувала 27 нафтобаз

12 мая 2022 | 08:38

Станом на 10 травня росія знищила 27 нафтобаз в Україні, що призвело до загальних збитків у розмірі 227 мільйонів доларів.

За оцінками аналітиків, унаслідок руйнування інфраструктури Україна втратила понад 94 мільярди доларів. Ще 31 мільярд збитків припадає на руйнування не менш як 35,2 тисячі квадратних метрів житла.

Загальні збитки економіки України від вторгнення Росії становлять 564-600 мільярдів доларів, причому за останній тиждень прямі втрати через руйнування інфраструктури зросли на майже 2,4 мільярда.

З початку війни в Україні були захоплені, пошкоджені чи знищені щонайменше 208 підприємств, 508 медичних закладів, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтобаз і 12 цивільних аеропортів.