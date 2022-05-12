На Тернопільщині “чорні волонтери” за пожертви для ЗСУ купили собі елітні автівки та мобілки

12 мая 2022 | 07:40

На Тернопільщині двох братів, які займаються "волонтерством", підозрюють у розкраданні пожертв для Збройних Сил. Зокрема підозрювані використали для своїх потреб понад 2 мільйони гривень: придбали іноземну валюту, автомобілі преміумкласу та мобільні телефони останніх моделей.

Придбані за пожертви 2 авто зловмисники привласнили, зареєструвавши одне з них на своє ім’я, а іншим користувались за довіреністю. Нехтуючи усіма нормами моралі, підозрювані, за оперативною інформацією, намагались отримати для одного автомобіля “особливі” номери.

За версією слідства, на початку війни 2 брати – уродженці Тернопільщини звернулись до громадян із закликами про збір коштів на автомобілі, які згодом обіцяли передати Збройним Силам України. За цей час було зібрано мільйони гривень, за які зловмисники придбали іноземну валюту, автомобілі преміумкласу, мобільні телефони останніх моделей. При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

"Прокурорами і слідчими встановлено, що підозрювані за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви громадян придбали для особистого використання автомобілі Land Rover – Range Rover та Audi – Q5, а також мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 мільйони гривень", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків виявлено і вилучено незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, понад 200 тисяч гривень готівкових коштів, 37 тисяч доларів США, більше 2 тисяч фунтів стерлінгів та майже 7 тисяч євро.

Ігор Клименко, Начальник Національної поліції України, також прокоментував інформацію про псевдоволонтерів з Тернопільщини. За його даними, чоловіки витрачали кошти у пропорції 50 на 50: 50% – ЗСУ, 50% – на власні потреби.

Управління Національної поліції у Тернопільській області пояснило, що правоохоронці вийшли на підозрюваних після сигналу уважних сусідів. Сусіди помітили, що два брати, зайнявшись благодійництвом, почали жити на надто "широку ногу" – купили автомобілі і почали планувати купити новий дім. Між тим вони ніде не працювали. У 2019 році – заснували благодійний фонд, який відновив роботу після нападу рф на Україну.