суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів Медведчука та Козака

“Родичі Віктора Медведчука та Тараса Козака є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України)”, – повідомили в пресслужбі.

Повідомляється, що ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки “КРАЗ” та “КАМАЗ”.

Надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами.

Нагадаємо, 11 травня 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам від партії "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

За даними слідства, 2015 року Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ заради видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ).

Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю.

Третій епізод незаконної діяльності – провадження підривної діяльності проти України, зокрема у контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

8 жовтня 2021 року генпрокуратура пред'явила Медведчуку нову підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – на початку 2015 року.

12 жовтня 2021 року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня 2021 року у справі щодо закупівлі вугілля з РФ через окуповані території. 17 грудня 2021 року Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом. 10 січня 2022 року Печерський районний суд Києва продовжив на 2 місяці домашній арешт Медведчуку.