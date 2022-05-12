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Україна відчуватиме наслідки війни близько ста років – Шольц

12 мая 2022 | 08:49

Проблема нерозірваних боєприпасів маже турбувати Україну найближчі 100 років.


Як  повідомляє "Європейcька правда" із посиланням на DPA, таку заяву  канцлер Німеччини зробив під час спільної прес-конференції з президентом Аргентини Альбертом Фернандесом

"Ті, хто живе в Німеччині, знають, що бомби часів Другої світової війни все ще часто зустрічаються... Україна повинна підготуватися до боротьби з наслідками цієї війни протягом наступних 100 років", - заяви вив він..

"Це одна з причин, чому ми повинні працювати разом для її відновлення", - уточнює канцлер.

У відповідь президент Аргентини також попередив про глобальні наслідки війни в Україні. 

 "Латинська Америка також відчуває наслідки цієї війни... Це вже не проблема між НАТО і Росією або між Росією та Україною, це стало проблемою для всього світу", - зазначив Фернандес.



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