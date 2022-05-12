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США збираються визнати РФ спонсором тероризму
12 мая 2022 | 08:01
Путін кончить як Хусейн.
❗️У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму, — Голос Америки.
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