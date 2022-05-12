ТЕМА

Предатель заявил, что Херсонщина рвется в россию

12 мая 2022 | 07:12

Херсонская область намерена обратиться к Путину с просьбой о включении в состав России после завершения всех интеграционных процессов, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов.


"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Премьер-министр России Владимир Путин в Хакасии.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100