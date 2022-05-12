Наши подбили еще одно судно. Водоимещение 9500 тонн длина 95 метров

12 мая 2022 | 15:57

В Черном море во время войны с Украиной Российская Федерация потеряла еще один корабль. РФ лишилась судна тылового обеспечения проекта 23120, сообщает «24 канал», ссылаясь на источники в разведке.

По его данным, у РФ только два таких корабля — это «Эльбрус» и «Всеволод Бобров».

По предварительным сведениям, российский корабль в ночь на четверг, 12 мая, шел в направлении украинского острова Змеиный и по неизвестной причине загорелся.

Журналисты узнали, что началась спасательная операция, а потом обгоревшее судно половину ночи пыталось дойти до берегов захваченного РФ Крыма — к севастопольскому порту.

«… Вроде бы, это россиянам удалось, и судно таки пришвартовали в порту. Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать», — отмечается в материале.

Журналисты добавили, что корабли проекта 23120 можно называть новейшими, и для оккупантов даже временная потеря одного из таких суден во время войны является критической.