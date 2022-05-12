|
Наши подбили еще одно судно. Водоимещение 9500 тонн длина 95 метров
12 мая 2022 | 15:57
В Черном море во время войны с Украиной Российская Федерация потеряла еще один корабль. РФ лишилась судна тылового обеспечения проекта 23120, сообщает «24 канал», ссылаясь на источники в разведке.
По его данным, у РФ только два таких корабля — это «Эльбрус» и «Всеволод Бобров».
По предварительным сведениям, российский корабль в ночь на четверг, 12 мая, шел в направлении украинского острова Змеиный и по неизвестной причине загорелся.
Журналисты узнали, что началась спасательная операция, а потом обгоревшее судно половину ночи пыталось дойти до берегов захваченного РФ Крыма — к севастопольскому порту.
«… Вроде бы, это россиянам удалось, и судно таки пришвартовали в порту. Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать», — отмечается в материале.
Журналисты добавили, что корабли проекта 23120 можно называть новейшими, и для оккупантов даже временная потеря одного из таких суден во время войны является критической.
также читайте
[12.05.2022]
[12.05.2022]
[12.05.2022]
[12.05.2022]
[11.05.2022]
|
по теме
Україна відчуватиме наслідки війни близько ста років – Шольц
12. 05. 2022 | 08:49
Проблема нерозірваних боєприпасів маже турбувати Україну найближчі 100 років.
Поліція Київщини розслідує понад 260 кримінальних проваджень за фактами мародерства
12. 05. 2022 | 08:41
В Україні відкрито 10 тис. кримінальних проваджень проти колаборантів, військових злочинців та мародерів. Лише на Київщині розслідується понад 260 кримінальних проваджень за фактами мародерства. Нині в регіоні посилено працюють правоохоронці, які фіксують саме військові злочини. Збільшена і кількість нарядів правоохоронців, тож в області нині фіксується вдвічі менше злочинів та крадіжок.
З початку вторгнення в Україну росія зруйнувала 27 нафтобаз
12. 05. 2022 | 08:38
Станом на 10 травня росія знищила 27 нафтобаз в Україні, що призвело до загальних збитків у розмірі 227 мільйонів доларів.
Майже 5 мільйонів українців втратили роботу через війну, – ООН
12. 05. 2022 | 08:36
Згідно з звітом Міжнародної організації праці (МОП), агентства ООН, 4,8 мільйона осіб в Україні втратили роботу від початку широкомасштабного російського нападу в лютому.
США збираються визнати РФ спонсором тероризму
12. 05. 2022 | 08:01
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»