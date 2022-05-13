ТЕМА

На рамії горить завод

13 мая 2022 | 13:54


У рашистів в Свердловській області спалахнув трубний завод.

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фототема (архивное фото)

© фото: Noname

Фото, сделанное на улице Мадрида. Бедность есть везде, не только в Африке! Щемящие чувства вызывает вид этой бедной женщины, одетой в рубище, едва прикрывающее тело. В пластиковых пакетах, которые она держит в своих слабых руках очевидно содержится весь нехитрый скарб бедной испанки.

   
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