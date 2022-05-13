На рамії горить завод

© фото:

Фото, сделанное на улице Мадрида. Бедность есть везде, не только в Африке! Щемящие чувства вызывает вид этой бедной женщины, одетой в рубище, едва прикрывающее тело. В пластиковых пакетах, которые она держит в своих слабых руках очевидно содержится весь нехитрый скарб бедной испанки.