Русская культура – гоу хом!

16 мая 2022 | 11:10 , Олег Ельцов, Тема

Желание избавиться от русской культуры – скопом, с толстоевскими, балетами, башметами – возникло еще в 2014-м. Но тогда, при массовой вспышке антироссийских настроений, интеллигенция, знакомившаяся с русской культурой не только в рамках курса средней школы, воспринимала такое предложение как культурный экстремизм. Ну как же, зачем же: Толстой с Пушкиным не виноваты, они не призывали отжимать Крым, без сокровищниц рускульта мы станем только беднее.

Восемь лет спустя тогдашние мои оппоненты уже склонны поддержать умножение на ноль русской культуры в границах украинского государства. Кажется, становится слишком очевидным, что культура – это не просто о «разумном, добром, вечном», это особый ментальный код восприятия действительности и взаимодействия с внешним миром. А он у разных культур разный.

Для себя базовым кодом рускульта я определил тотальную безнадегу и вытекающее отсюда стремление к разрушению окружающих и саморазрушению. Вечное противостояние, страдание и погасший свет в конце туннеля. Это извращенное восприятие мира достигло своих вершин у Достоевского. После большевистского переворота руслит и прочие «отрасли» как-то сильно ослабли. Сегодня уже дошло до стадии вырождения. Кто-то заметит, что это общемировая тенденция в эпоху потери смыслов и слишком ленивого поиска новых. Бессмысленность существования стала слишком очевидной и, кажется, ни религия, ни культура, ни делание денег, ни потребление товаров уже не в состоянии наполнить жизнь смыслом. Жить стало скучно…

Российская культура деградирует вместе с мировой. Но делает это с сохранением национальной традиции: с ненавестью, приправленной безнадегой. Все та же достоевщина, разбавленная непременным пьянством, присутствием неких бандитов\ментов\чиновников… Все эти «браты» и «бумеры» сняты талантливо, но жить после просмотра не хочется. Убить – можно. Воевать россиянину не скучно: преумножение земель было и остается целью существования государства российского. Обустройство этих бесконечных пространств не входит в планы россиян, это слишком низменная цель для них.

Раскрученный росийский кинематографист Андрей Звягинцев ценим многими. Посмотрев его «Елену», я сделал зарубку против его имени. И когда с еще большей помпой вышел «Левиафан», я, конечно, посмотрел и его. После этого и решил окончательно: забыть о талантливом Звягинцеве, бежать от русской культуры. Вперед – на Запад, на Восток, в Африку и Австралию, но только не за поребрик. Ведь Звягинцев, как один из нынешних столпов рускульта убедительно доказывает: ни на что кроме мрака и безнадеги эта культура не способна. Не знаю, возможно есть еще в мире культуры, подобные русской. Я таких не знаю. И точно знаю, что украинская, западная культура – другие: нет в них этой всеобъемлющей прострации, ненависти и предчувствия неминуемого апокалипсиса.

Кто-то наверняка возразит: а как же Пушкин с Толстым, как же русская живопись, а балет, а мастера вокального, исполнительского искусства?.. Их потеря, как части мировой культуры, только обеднит украинцев. Ведь те, кто сходя со сцены, славит культ великого царя маленького роста, не высказывают имперско-крепостных взглядов в своих произведениях. Ну, во-первых, это не так: взгляды эти – суть имперца, ему от них не убежать. Поэтому все, что вы потребляете собственным мозгом «мэйд ин раша», содержит непременную составляющую про очень маленьких, смешных и никчемных хохлов и прочих инородцев, которые способны существовать лишь под сенью всего русского: государства, культуры, под страхом их оружия, ментов и вертухаев.

Кто-то скажет, это слишком отвлеченные допущения, а Толстой и Башмет – вот они. Соглашусь: расставание будет болезненным, особенно для родившихся в СССР. Весь этот российско-советский сплав культуры с пропагандой глубоко поразил мозг, зачастую безвозвратно изменил личность. Я же считаю себя обкраденным до нитки этой «прекрасной» системой советского образования. Всем нам настойчиво вдалбливали про богатейшую российскую культуру. Культура из-за поребрика если не игнорировалась, то подавалась очень поверхностно. Что там из литературы: Гете, Шекспир, Диккенс… Из живописи: Рубенс, Микеланджело… Из музыки: Бах, Моцарт… Знания обывателя ограничивались этими и еще десятком фамилий: вот и вся мировая культура.

А что вам известно о немецкой классической литературе? Ах, Гете читали! Наверняка – «Фауста». И все.

Что с английским литературным наследием? Диккенс, Шекспир? Большинство из людей, не растерявших навыки чтения, все ограничилось на «Короле Лире».

Как с литературой США? Марк Твен, Джек Лондон, Хэмингуэй и Селинджер. Не дурно! А с творчеством Голсуорси знакомы? Нобелевский лауреат, между прочим. Ну, там всякие есть, в этой некультурной Америке, где книг издается больше, чем во всем мире. Джек Керуак, Герман Мелвилл – кто слышал, поднимите руки, кто читал – поднимите обе!

Может вы любитель японской литературы? В СССР знакомство с ней 99,9% читающего населения ограничивалось изданием прекрасного произведения Кобо Абэ «Женщина в песках». Но, сообщу по секрету, японская литература, а уж литература стран Азии и подавно – намного богаче.

А про Африку у нас как-то не упоминали и не упоминают. Действительно, что там упоминать, там кроме слонов и аборигенов – только раскаленный песок. Это не совсем так, мягко говоря. Многие ли за всю жизнь прочли хоть одну книжку африканского автора? Ну хотя бы нашего современника Кутзее из ЮАР? Ладно, молчите, я знаю ответ. Пометьте себе: Кутзее – нобелевский лауреат по литературе.

Если мы коснемся музыки, живописи, да чего угодно, то окажется, что мы совсем ничего не знаем. Кто-то – потому что не хочет, кто-то – потому что был просто отрезан от всех этих богатств волею российских колонизаторов.

Ах, мы потеряем А.С.Пушкина! Кому он нужен – тот найдет. Жечь его не станут, но и в школьные программы включать не стоит.

В институте мне понравился предмет «Литературоведение». Большей частью курс, естественно, касался русской литературы. Отпечаталось в памяти – «Слово о полку Игореве», Протопоп Аввакум, Платонов… Своеобразие, глубина. Но повсеместно – война, страдание, убийство, несвобода. При этом – масса проходных авторов, которые соловьем воспевали совковые литературоведы. Да, были в этом огрызке мировой культуры серебряный и золотой век, равно как и в музыке и в живописи. Но век этот был краток, на фоне европейской культуры принес мизерное число плодов, в значительной мере вторичных. А основы закладывали отнюдь не Жуковский с Ломоносовым. За сотни лет до них на Западе культура была много плодоноснее, население образованней. Напомню: Гутенберг был немцем.

Кажется, настало время нагнать упущенное, обратиться к неизведанным пластам мировой культуры. Ну а тем, кому покажется мало, пусть также читает Пушкина с Толстым.

Традиционно все эти безграничные залежи мировой литературы умещались в годовой курс советской школы в объемах одного альманаха «Зарубежная литература». Зато сколь усердно мы изучали бессмертное творчество Катаева, Короленко, Демьяна Бедного и тягомотного Толстого, привыкшего изъясняться по-французски.

Эксперты, безусловно, прекрасно представляли, сколь богатые сокровища скрывает империя от своих граждан. Тиражи авторов руслита и «остальных» были несопоставимы. Сегодня, бродя по музейным залам разных стран мира я понимаю, что ничерта меня не просвещали, от меня все скрывали, извратив вкус совковой безнадегой, запечатленной в буквах, в музыке и живописи.

Мне со школы нравились художники-передвижники. Но, черт побери, за исключением экспрессионистов и пары-тройки гениев Эпохи Возрождения, нам вообще ничего не предлагали узнать о шедеврах западной живописи. И росмузыку мы, безусловно знаем лучше всемирного музыкального наследия.

Мировая культура – это бескрайние вселенные, в которым мы побывали в лучшем случае транзитом «Из россии – в россию». Там, за окном вагона в Транссибирском экспрессе столько невиданных сокровищ, там чудеса, о которых мы – дети совка - даже не догадываемся. Эти диковинные, нами по сути неоткрытые миры, создавали представители иных культур и генетических кодов, принципиально отличных от имперско-русского.

Едва из украинского культурного пространства начнет уходить «совок», на место его представителей придут великие незнакомцы. Нет, с потерей роскульта мы ничего не потеряем, напротив – обретем. Больше глубины, разнообразия, больше человечности в конце-концов.

Любителям цифр приведу один лишь пример: русскоязычные авторы 6 раз получали нобелевскую премию по литературе. Англоязычные – 30, шведы – 7.

Все отношения с защитниками русскоязычного населения в Украине следует ограничить сигнальными огнями пограничников: стена, ров, крокодилы. Все. Кому не хватает в жизни Достоевского – заказывайте по интернету. Кому хочется больше культурного пространства рашистов – тем дорога на вокзал. Как-то с пересадками доберетесь за поребрик, держать не станем.