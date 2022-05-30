"Мрия" – гудбай!

30 мая 2022 | 09:08 , Олег Ельцов. ТЕМА

Интернетами и медиа несется плачь и стоны: обломки «Мрии» повезли на утилизацию! Ну, ничего – мы вгатим 800 млн. и построим еще одну. Или достроим ту, что в состоянии 70% готовности 35 лет занимает площадь в ангаре. Это наш символ, наша гордость, мы за ценой не постоим!

Господа, наберусь смелости констатировать, что символ - ложный. Во-первых, не такой уж он и украинский. Да, сконструирован большей частью и собран в Украине. Но, машина эта сложная, уникальная. В одиночку такое собрать нереально, особенно в советской системе смежников, разбросанных по всей стране. Помимо Киева в перечне участников проекта Ташкент, Воронеж, Ульяновск, Москва, Запорожье, Нижний Новгород.

Вы уверены, что сегодня Украина располагает всеми необходимыми технологиями? Если нет, то что: будем создавать их конкретно под этот уникальный проект? Есть какое-то техническое обоснование, бизнес-план «Мрии-2.0»? По свидетельствам экспертов, погибшая «Мрия» страшно прожорливой, в экономическом отношении это был убыточный проект, как бы не радовали глаз и душу картинки этого гиганта. Да она изначально задумывалась не как экономически привлекательная машина. Это был имиджевый символ Совка, наш ответ америкосам. Вы – «Шатл», мы – «Буран»! Правда наш челнок не мог обойтись без мега-лайнера. Вот и сделали, угрохав миллиарды народных денег в то время, как в стране нельзя было купить джинсы и за молоком выстраивались очереди.

Президентская идея восстановить совковое величие за немеряные деньги мертворожденная, такая же как перенос здания Администрации\Офиса Президента, как идиотское строительство Президентского университета с вырубкой части Голосеевского парка, как много прочих разных прожектов, которые в лучшем случае лягут непосильным бременем на жиденький госбюджет.

Поэтому призываю забыть о «Мрии», как о воплощении имперского величия Совка. Украинцы по сути своей не имперцы, нам пора забыть о мегапроектах, научиться наконец просчитывать экономику и создавать то, чем можно не только гордиться, но и на чем можно зарабатывать. Деньги нам очень нужны. Если бы страна не отложила в долгий ящик некоторые перспективные проекты в ВПК, сегодня у нас был бы повод многим гордиться. Мы очень даже можем гордиться комплексом «Стугна» и в целом нашей армией. Зачем нам фетиши тридцатилетней давности ценой под миллиард? Давайте разработаем дрон размером с тарелку, который захочет купить любая страна – это будет достойно гордости.

Нужны новые, национальные, а не совковые ценности на современный лад. Сегодня время грандиозных перемен и смены ориентиров.