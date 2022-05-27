У Києві банда пограбувала автостоянку: 34 мотоцикли та 5 автомобілів

27 мая 2022 | 13:30

У Києві затримали організовану групу, яка викрала 39 транспортних засобів.

Затримані - п’ятеро громадян України та громадянин Грузії віком від 25 до 54 років. Троє з них раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, один перебуває у статусі обвинуваченого.

Правоохоронці провели за місцем проживання зловмисників санкціоновані обшуки та вилучили мобільні телефони, зброю, записи та документи.

В ході слідства правоохоронці встановили місцезнаходження 10 раніше викрадених транспортних засобів - 5 мотоциклів та 5 автомобілей.