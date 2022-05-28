Невдовзі на рашистів чекають великі неприємності

28 мая 2022 | 13:57

The New York Times слід за CNN з посиланням на власні джерела пише, що Адміністрація Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності GMLRS та HIMARS.

За словами анонімного американського чиновника-співрозмовника NYT, про передачу таких РСЗВ офіційно оголосять наступного тижня.