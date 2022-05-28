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Невдовзі на рашистів чекають великі неприємності
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The New York Times слід за CNN з посиланням на власні джерела пише, що Адміністрація Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності GMLRS та HIMARS.
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