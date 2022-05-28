ТЕМА

Служити на Чорноморському флоті стає сумно

28 мая 2022 | 20:22


“Україна наразі має достатньо ракет Harpoon для того, щоб знищити увесь Чорноморський флот РФ” - спікер Одеської ОВА.



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