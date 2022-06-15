В поисках величия

Renault ушёл – АвтоВАЗ остановился.

Ушёл Mercedes – КАМАЗ стал.

Кто вообще объяснит, а я не сегодня и не вчера этим вопросом задавался и задаюсь. Без шуток.

В чём величие России?

В Пушкине?

Россия же нечего в мир не может привнести. Ничего дать не может. Лишь агрессию.

В битвах? Так мы видим и помним эти битвы. Всю свои историю лишь забрасывали мясом врага. Мясом, которого из-за варварского сознания, не жалко. И сейчас ничего не изменилось. Опять армию призвали беречь технику, а не личный состав. Матери ничего не делают, чтобы вытащить пленных сыновей.

В чём величие? В технологиях? Где они?

Всё импортное или украденное. Абсолютно всё. Тотально! Бумагу для чеков и чеки произвести не в состоянии за столько лет. Да вообще бумагу. В России уже заявили, что бумагу можно производить, но она убьёт принтеры. Качества нужного не добиться. Ни по плотности, но по цвету.

В чём величие? В людях? Не наблюдается там хороших людей. Шовинисты и фашисты не уважающие никого, кроме своего кумира. Даже себя не уважающие.

Кнут и дубинку уважают они. Казацкую плеть. Удар ногой с запотевшим забралом – всё что уважают. Злобные, дикие.

Повёрнуты в тёмное прошлое, без светлого будущего. С идолом вместо сменяемого руководителя у руля.

В чём величие? В том, что как тогда покупали золотом и соболями, так и сейчас деньгами от продажи нефти покупаете европейских политиков, которые как шлюхи превозносят Россию, и тут же, за спиной, говорят, что россияне дикари?

В чём величие? В добыче нефти и продаже её? В этом величие? В ресурсах? Так их создал не человек. Это природа.

И потом, технологии добычи откуда? Откуда технологии? Чьи они? До сих пор есть газовые и нефтяные месторождения, которые без технологий, которые есть только у США, невозможно разведать. Понимаете?

Мы не лучше пока, но у нас нет столько нефти и газа, чтобы инвестировать внутрь страны. И патриотов в элитах нет и не было. Надеюсь появятся.

Так в чём величие? Накачать нефти и газа, продать, купить гаджетов, тачек дорогих, импортных, одежды, импортной, парфюмерии, импортной, да всего! Всё импортное. Абсолютно! Накупить и теперь почувствовав себя крутым начать быковать на весь мир и всем указывать? Миропорядок менять? Смешно просто.

Вот это и есть иррациональный фашизм. Когда непонятно из-за чего, народ вдруг решил, что он выше и круче других. Духовный он самый. Где духовность? Увидели её исходящую от сребролюбивого патриарха… За приходами в Украину пошёл.

Это и погубит.

Так больше скажу, сейчас будет и голод в отдельных местах и слоях населения, и начнутся массовые грабежи и убийства. Наказание за угон транспортных средств в РФ решили ужесточить. А почему? А потому, что новое авто никто себе позволить не сможет, запчастей нет, так вот и будет сейчас массовые угоны автомобилей «на запчасти». А вы думали, санкции это так, просто? Подождите ещё пару месяцев.

И ради чего всё? Для чего пошли на соседа? Из-за чего? Кто вам угрожал? Байки о НАТО? Так удобный момент сейчас. Почему организация не напала? Все вокруг враги. Даже внутри никому не доверяете.

Это же надо додуматься, в 21-м веке, пойти за новыми землями, когда в собственном огороде беда. Когда уровень агрессии в мире неуклонно снижается каждый год, россияне превратились в зверей, вернее проявилось истинное нутро дикарей.

Вспомнил о «Z» вашей. Вашей свастики. Вы же даже букву для своего похода спиздили. Своей не нашлось.

В чём величие? Нет его. Есть глубоко зарытый менталитет насильника.