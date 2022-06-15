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В поисках величия
15 июня 2022 | 11:44 , Станислав Берестецкий
Немцы остановили поставки поездов в Россию. Вдруг выяснилось, что на таких прогрессивных и быстрых поездах, гордости России как «Сапсан» и «Ласточка», стоят двигатели Siemens. Вернее не двигатели там немецкие стоят, а сами поезда – Siemens. А вы думали, раз название российское, они отечественные? А люди так и думали. Хреначественные. Поезда Siemens «Velaro» и «Desiro».
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