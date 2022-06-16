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​На Донбасі щодня гинуть від 200 до 500 українських військових, – Арахамія

16 июня 2022 | 15:14

“Україні потрібна зброя”.


За його словами, на Донбасі щодня гинуть у середньому від 200 до 500 людей.

“Україна призвала мільйон чоловік і має можливість призвати до армії ще два мільйони, тому може продовжити війну на Донбасі, де Росія поступово завойовує територію”, – заявив він.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі зазначив, що втрати української армії важко оцінити, але попередні повідомлення в ЗМІ про сотню загиблих і трьохсот поранених на добу були, за його словами, “в основі наших оцінок”. Міллі додав, що Росія зазнала величезних втрат, а Україна воює ефективно.

Арахамія наголосив, що Україні бракує зброї та боєприпасів.

“У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього потрібна зброя”, – зазначив він.



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