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На Донбасі щодня гинуть від 200 до 500 українських військових, – Арахамія
16 июня 2022 | 15:14
“Україні потрібна зброя”.
За його словами, на Донбасі щодня гинуть у середньому від 200 до 500 людей.
“Україна призвала мільйон чоловік і має можливість призвати до армії ще два мільйони, тому може продовжити війну на Донбасі, де Росія поступово завойовує територію”, – заявив він.
Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі зазначив, що втрати української армії важко оцінити, але попередні повідомлення в ЗМІ про сотню загиблих і трьохсот поранених на добу були, за його словами, “в основі наших оцінок”. Міллі додав, що Росія зазнала величезних втрат, а Україна воює ефективно.
Арахамія наголосив, що Україні бракує зброї та боєприпасів.
“У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього потрібна зброя”, – зазначив він.
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