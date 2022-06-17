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Генсек НАТО заперечив Папі Римському
17 июня 2022 | 09:06
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував нещодавнє висловлювання Папи Римського про те, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну нібито могло бути "спровоковано". Про це повідомляє LIGA.net.
14 червня Франциск натякнув, що вторгнення в Україну нібито могло бути "спровоковано" розширенням НАТО на схід, що фактично є наративом Кремля. Глава католицької церкви, однак, відкинув, що таким підходом він "виправдовує Путіна".
Столтенберг наголосив, що за війну проти України несе відповідальність Росія та її президент Володимир Путін, і більше ніхто. Він зазначив, що НАТО – це оборонний Альянс, а війна в Україні – "це війна президента Путіна, війна, яку він вирішив розпочати проти незалежної та суверенної нації".
"І що НАТО робить багато років – це підтримує незалежні та суверенні нації в Європі, Україну, через навчання, допомогу, поради та оснащення збройних сил. Це не загроза ні для кого. Не провокація. І ми продовжимо це робити", – запевнив він.
"Отже це Путін і Москва – ось ті, хто відповідає за жорстоку агресію проти незалежної країни", - підсумував генсек НАТО.
Нагадаємо, раніше Франциск звернувся із закликом з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної агресії Росії проти України, закликавши до "справжніх переговорів" про припинення вогню.
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