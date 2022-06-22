ТЕМА

Британия пояснила почему не пустила на ассамблею ОБСЕ росделегацию

22 июня 2022 | 18:55


Британское посольство заявило РИА Новости, что не выдало визы членам российской делегации на Парламентскую ассамблею ОБСЕ, потому что все они под санкциями и поездки в Британию им запрещены



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