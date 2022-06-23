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Будут бить до полного освобождения. Буданов рассказал, какие силы РФ находятся на Змеином

23 июня 2022 | 08:04


Атаки украинских военных по позициям РФ на Змеином будут продолжаться до полной деоккупации острова. Сейчас на острове находятся несколько вражеских подразделений.

 

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время телемарафона.

 

"Эта операция (атаки по Змеиному - ред.) продолжается, наносятся огневые поражения по объектам. Эта операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", - подчеркнул Буданов.

Также он добавил, что сейчас на острове размещена вражеская группировка, состоящая из подразделений ПВО, а также подразделений, на вооружении которых находятся реактивные системы залпового огня.

При этом разведка зафиксировала на острове катерную группу и подразделения спецназначения РФ.



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