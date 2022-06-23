Будут бить до полного освобождения. Буданов рассказал, какие силы РФ находятся на Змеином

Атаки украинских военных по позициям РФ на Змеином будут продолжаться до полной деоккупации острова. Сейчас на острове находятся несколько вражеских подразделений.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время телемарафона .

"Эта операция (атаки по Змеиному - ред.) продолжается, наносятся огневые поражения по объектам. Эта операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", - подчеркнул Буданов.

Также он добавил, что сейчас на острове размещена вражеская группировка, состоящая из подразделений ПВО, а также подразделений, на вооружении которых находятся реактивные системы залпового огня.

При этом разведка зафиксировала на острове катерную группу и подразделения спецназначения РФ.