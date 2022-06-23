|
Рашисты жгут трупы своих бойцов в ямах
23 июня 2022 | 09:07
Оккупанты, чтобы скрыть число погибших, сжигают их тела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
После нанесения огневого поражения со стороны ВСУ в районе Новой Каховки Херсонской области решисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка.
"На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. У него отгружались трупы и сжигались. Местные жители жалуются на трупный запах", - узнали в ГУР.
Как сообщалось, ВСУ отбросили российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области. Сейчас войска РФ укрепляются на второй и третьей линии обороны.
также читайте
[23.06.2022]
[22.06.2022]
|
по теме
США на 75% повысили пошлины на импорт российских товаров
23. 06. 2022 | 09:02
В Украине стало на дюжину самоходных гаубиц больше
23. 06. 2022 | 08:24
Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок.
К концу года Украина будет готова к вступлению в ЕС?
23. 06. 2022 | 08:19
Украинское руководство планирует выполнить главные условия Еврокомиссии для вступления в ЕС до конца 2022 года.
Запасы вооружения Британии значительно сократились из-за поставок Украине
23. 06. 2022 | 08:15
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»