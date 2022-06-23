Рашисты жгут трупы своих бойцов в ямах

Как сообщалось, ВСУ отбросили российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области . Сейчас войска РФ укрепляются на второй и третьей линии обороны.

"На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. У него отгружались трупы и сжигались. Местные жители жалуются на трупный запах", - узнали в ГУР.

После нанесения огневого поражения со стороны ВСУ в районе Новой Каховки Херсонской области решисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка.

Оккупанты, чтобы скрыть число погибших, сжигают их тела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.