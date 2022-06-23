Санкции в действии. Еще одна российская авиакомпания осталась без запчастей

23 июня 2022 | 08:12

Azur Air останавливает эксплуатацию примерно половины оставшихся у нее самолетов.

Из-за санкций российская чартерная авиакомпания Azur Air осталась без запчастей. По этой причине она останавливает эксплуатацию примерно половины оставшихся в ее распоряжении самолетов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильный авиапортал Wing.org.ua.

Санкции, введенные странами ЕС против России, создали препятствия для осуществления закупки новых самолетов и запчастей, поясняют в издании. Из-за этого в авиаотрасли страны-оккупанта развивается серьезный кризис.

Российские СМИ распространяют письмо генерального директора компании Azur Air Евгения Королева сотрудникам. В нем он сообщает, что это вынужденные меры, на которые компания вынуждена была пойти.

"Эти вынужденные меры направлены на обеспечение максимальной безопасности полетов. Пока мы занимаемся решением главной проблемы – поиска каналов поставок запчастей", — пишет Евгений Королев.

В целом из-за санкций Azur Air останавливает эксплуатацию 10 из 22 своих самолетов.

Azur Air – российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в московском аэропорту Внуково и выполняющая рейсы для туроператора ANEX Tour, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. Под этим брендом компания заработала с декабря 2014 года. Компания специализируется на чартерных перелетах.

По данным Росавиации, это восьмая по объемам пассажиропотока авиакомпания РФ по итогам 2021 года. До введения санкций в ее распоряжении было 35 самолетов Boeing.