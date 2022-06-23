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К концу года Украина будет готова к вступлению в ЕС?
23 июня 2022 | 08:19
Украинское руководство планирует выполнить главные условия Еврокомиссии для вступления в ЕС до конца 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной во время брифинга.
"Семь пунктов, которые определила Еврокомиссия, они не являются абсолютно сложными или невыполненными для Украины. Каждый из них служит интересам Украины. Мы сконцентрируемся на том, чтобы их реализовать... Этот процесс мы планируем завершить к концу года", - отметила она.
По ее словам, большинство условий, которые касаются изменений в законодательстве и реализации технических заданий, удастся реализовать быстрее.
Также она добавила, что в конце 2022 года ЕК составит отчет по прогрессу Украины в выполнении главных семи пунктов.
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