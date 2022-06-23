ТЕМА

В Украине стало на дюжину самоходных гаубиц больше

23 июня 2022 | 08:24

Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок.


Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Германии в Украине, об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

 

"12 немецких и нидерландских гаубиц Panzerhaubitzen 2000 прибыли в Украину", - заявила Ламбрехт.

По ее словам, также в Украину вернулись все военные, которые учились пользоваться новой техникой.

 

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что Украина получила 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые уже стали частью арсенала украинской артиллерии.

Согласно этой инфомрации, Нидерланды передали украинским воинам еще пять таких САУ.



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