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В Украине стало на дюжину самоходных гаубиц больше
23 июня 2022 | 08:24
Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Германии в Украине, об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
"12 немецких и нидерландских гаубиц Panzerhaubitzen 2000 прибыли в Украину", - заявила Ламбрехт.
По ее словам, также в Украину вернулись все военные, которые учились пользоваться новой техникой.
Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что Украина получила 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые уже стали частью арсенала украинской артиллерии.
Согласно этой инфомрации, Нидерланды передали украинским воинам еще пять таких САУ.
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