В Украине стало на дюжину самоходных гаубиц больше

Согласно этой инфомрации, Нидерланды передали украинским воинам еще пять таких САУ.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал , что Украина получила 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые уже стали частью арсенала украинской артиллерии.

По ее словам, также в Украину вернулись все военные, которые учились пользоваться новой техникой.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Германии в Украине, об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.