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Деркач - агент ГРУ
24 июня 2022 | 17:17
Інформаційна бомба від СБУ. Викриття агентурної мережі Головного управління Генштабу рф (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України.
До мережі, як розкриває деталі прес-служба, «входив народний депутат Андрій Деркач», він «курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України». «Стосовно народного депутата Генеральним прокурором розпочато досудове розслідування». СБУ нейтралізувала мережу на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Він, являючись негласним співробітником ГУ ГШ рф із позивним «Ветеран», був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем. За словами Колеснікова, Деркач був завербований у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв. «Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ рф для створення приватних охоронних структур». «На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців». «Значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача». Сам Колєсніков пішов на угоду і дав багато цікавих свідчень. У травні суд вже оголосив йому вирок за державну зраду. Він розповів про деталі діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до російської агресії. В принципі, СБУ лише підтвердила те, що підозрювали всі притомні українці. Підписатися https://t.me/Tsaplienko
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[23.06.2022]
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