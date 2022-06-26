|
Наслідки обстрілу Києва: врятовано дівчинку, під завалами - мама
26 июня 2022 | 09:12
Віталій Кличко: З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму.
также читайте
[24.06.2022]
[23.06.2022]
|
по теме
Военком посетил два ночных клуба: 219 повесток
27. 06. 2022 | 15:42
Во время рейда по столичным заведениям сотрудники полиции обнаружили два клуба, работавших в ночное время (то есть в комендантский час). В них находились 413 человек, 219 из которых получили повестки.
США пообіцяли надати ракети великої дальності
27. 06. 2022 | 15:36
Скоро ЗСУ будет стрелять дальше
27. 06. 2022 | 08:22
Рашисти вранці запускали ракети по Києву з акваторії Каспійського моря, – речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
26. 06. 2022 | 12:27
В США не ожидают, что предоставленное Украине оружие быстро изменит ситуацию на фронте, - CNN
25. 06. 2022 | 08:37
Разведка США считает, что предоставленное Украине оружие не сможет немедленно изменить ситуацию на поле боя. Поэтому в Пентагоне дают "мрачные" прогнозы относительно войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»