ТЕМА

Путин собрался на G20

06 июля 2022 | 17:07


МИД: предварительно уведомили Индонезию о намерении Путина принять участие в саммите G20, формат подлежит уточнению в зависимости от ситуации в мире и с учетом эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии



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