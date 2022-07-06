Путин собрался на G20

МИД: предварительно уведомили Индонезию о намерении Путина принять участие в саммите G20, формат подлежит уточнению в зависимости от ситуации в мире и с учетом эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии

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