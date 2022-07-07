ТЕМА

Еще один русский легионер стал невыездным

07 июля 2022 | 08:22


Нападающий НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов объявлен в розыск за покупку военного билета. Двадцать шестого июня он прилетел на родину погостить.

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фототема (архивное фото)

© фото: .

На снимке второй гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, с которого всё и началось. Новенькие леса из досок на останках механизмов сделаны для удобства следственной бригады, которая работает на месте. Пока не закончена эта работа, ни о каком дальнейшем продвижении по восстановлению работы Станции не может быть и речи. Разные люди называют разные сроки ввода в действие первых трех агрегатов, которые пострадали меньше остальных. Вся Саяно-Шушенская заработает в прежнем режиме лет через пять, не раньше. Только находясь здесь, понимаешь какую колоссальную работу предстоит сделать. Кажется, легче построить новую станцию, чем разобрать это гигантское количество искореженного металла и восстановить машинный зал.
   
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