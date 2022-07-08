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Коле Рудьковскому скоро сплетут лапти
08 июля 2022 | 16:44
В начале февраля 2022 года четырем подозреваемым в похищении (ч.3 ст.146 УК Украины), пытках (ч.2 ст.127 УК Украины) и вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины) 200 млн. дол. у бывшего гендиректора ЧАО "Нефтегаздобыча", а ныне - народного депутата 9 созыва Олега Семинского, сообщили о завершении досудебного следствия по их делу и объявили о выполнении требований ст.290 УПК Украины.
Обвинительные акты в отношении подозреваемых должны быть направлены в суд для рассмотрения по сути. Сведения об этом содержатся в материалах судебного реестра.
Официальные претензии по совершению преступления в феврале 2021 года были выдвинуты 5 лицам. Очно соответствующие подозрения вручили находящейся на свободе четверке Рудьковский-Шикора-Мельник-Деркач.
Что касается руководителя благотворительного фонда "Хорст" Юрия Ериняка, который известен в определенных кругах в статусе так называемого "авторитетного бизнесмена" по прозвищу "Молдован"/"Юра Молдован", он с начала 2021 года покинул территорию Украины и объявлен в розыск. Его эпизод выделен из "дела Семинского" в отдельное уголовное производство.
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