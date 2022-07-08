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В команде Шмыгаля сменят министра соцполитики

08 июля 2022 | 16:46

В составе Кабмина могут произойти изменения - назначат нового министра социальной политики. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.


«Говорят, что скоро у нас будет новый министр соцполитики. Жолнович Оксана - Руководитель департамента соцполитики и охраны здоровья в Офисе Президента», - сообщил Железняк.

Отметим, что в 2021 году такая информация уже появлялась. Тогда не исключали, что министром соцполитики назначат главу «социального» Комитета Рады Галину Третьякову.

Сейчас министром соцполитики является Марина Лазебная.



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