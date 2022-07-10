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Нові HIMARS будуть далекобійнішими
10 июля 2022 | 09:00
Нові РСЗВ HIMARS, які поставлять Україні, зможуть стріляти ще далі і з більшою точністю, ніж вже передані ЗСУ одиниці, повідомляє Financial Times з посиланням на неназване джерело в Пентагоні.
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