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Шольц може втратити пост після сексуального скандалу

10 июля 2022 | 07:23

мінімум для вісьмох дівчат були підмішані в напої «наркотики для зґвалтування» на закритій вечірці, де був присутній канцлер Німеччини Олаф Шольц.


⚡️ Як За даними поліції, інцидент стався увечері 6 липня на святі за участю близько 1000 гостей у наметі-типі у канцелярії Берліна. Серед учасників був і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Цікаво, що на фестивалі, окрім самого канцлера, були присутні й інші вищі чини ФРН. Про це повідомляє німецький портал Tagesschau. Після відставки Джонсона, складається враження, що почалося полювання за лідерами, які допомагають Україні.

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