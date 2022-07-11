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Литовці кошмарять рашу дедалі більше

11 июля 2022 | 13:20

У відповідь на погрози Кремля, Литва ще більше розширила обмеження на транзит товарів через свою територію до Калінінграду, повідомляє Reuters


З сьогоднішнього дня заборонено провозити цемент, деревину, алкоголь та промислові хімікати на спиртовій основі, повідомив представник литовської митниці.

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© фото: УНИАН

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