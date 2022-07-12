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Данілов: Реєстр олігархів готовий, суб’єкти подання збирають документи
12 июля 2022 | 21:21
секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі "Радіо Свобода" 12 липня: "Цей процес іде. Сам реєстр готовий. Положення про реєстр вже затверджені. На сьогоднішній день існтитуції, які мають право подавати, обробляють документи".
В реєстрі олігархів будуть з'являтися прізвища після того, як буде рішення РНБО стосовно того, що та чи інша особа визнана олігархом.
Для того, щоб особа була визнана РНБО олігархом, вона має відповідати хоча б 3 із 4 критеріїв: гроші, політичний вплив, медіа і питання монополії.
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