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Европейцы расстаются с Роскосмосом
12 июля 2022 | 21:26
Европейское космическое агентство не будет возобновлять сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars, заявил глава ЕКА
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