Венедиктову и Баканова пока не уволили, а отстранили

"Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет", - заявил Смирнов. Он связал отстранение с тем, что "президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению коллаборантов и государственных изменников". В ближайшее время пройдут служебные проверки, после чего президент определится, вносить ли представления об увольнении Венедиктовой и Баканова в парламент, заявил Смирнов. Ранее Зеленский объяснил, почему отстранил Баканова и Венедиктову с их должностей. Одной из причин он назвал большое количество предателей.

Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова не означает их увольнение. Об этом заявил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в эфире телемарафона.