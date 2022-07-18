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Венедиктову и Баканова пока не уволили, а отстранили

18 июля 2022 | 11:34

Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова не означает их увольнение. Об этом заявил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в эфире телемарафона.


"Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет", - заявил Смирнов.

Он связал отстранение с тем, что "президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению коллаборантов и государственных изменников".

В ближайшее время пройдут служебные проверки, после чего президент определится, вносить ли представления об увольнении Венедиктовой и Баканова в парламент, заявил Смирнов.

Ранее Зеленский объяснил, почему отстранил Баканова и Венедиктову с их должностей. Одной из причин он назвал большое количество предателей.



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