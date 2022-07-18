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Проректор-наркодилер повесился в СИЗО
18 июля 2022 | 11:52
Проректор Российской таможенной академии Керефов, арестованный по подозрению в сбыте наркотиков, покончил с собой в СИЗО в Подмосковье, сообщил РИА Новости адвокат.
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