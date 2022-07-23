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Греція надала США порт Александруполіс для допомоги Україні

23 июля 2022 | 17:26


🇬🇷🇺🇦 США домовилися з Грецією про те, що американці матимуть доступ до грецького порту Александруполіс Такий доступ дозволить силам покращити логістику надання військової допомоги України

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