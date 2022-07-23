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Греція надала США порт Александруполіс для допомоги Україні
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🇬🇷🇺🇦 США домовилися з Грецією про те, що американці матимуть доступ до грецького порту Александруполіс Такий доступ дозволить силам покращити логістику надання військової допомоги України
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Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова не означает их увольнение. Об этом заявил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в эфире телемарафона.
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