Греція надала США порт Александруполіс для допомоги Україні

14.11.2009, Япония | Император Акихито принимает у себя во дворце в Токио президента США Барака Обаму.

🇬🇷🇺🇦 США домовилися з Грецією про те, що американці матимуть доступ до грецького порту Александруполіс Такий доступ дозволить силам покращити логістику надання військової допомоги України