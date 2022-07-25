Маск и Брин поссорились из-за женщины

25 июля 2022 | 08:10

По данным издания, короткий роман Маска с супругой Брина осенью прошлого года положил конец дружбе двух миллиардеров.

Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод с женой из-за ее романа с Илоном Маском, пишет WSJ со ссылкой на источники. WSJ пишет, что в 2008 Брин предоставил компании Tesla $500 тыс во время кризиса, а Маск в 2015 дарил Брину внедорожник Tesla.



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