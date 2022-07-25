ТЕМА

Маск и Брин поссорились из-за женщины

25 июля 2022 | 08:10

По данным издания, короткий роман Маска с супругой Брина осенью прошлого года положил конец дружбе двух миллиардеров.


Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод с женой из-за ее романа с Илоном Маском, пишет WSJ со ссылкой на источники. WSJ пишет, что в 2008 Брин предоставил компании Tesla $500 тыс во время кризиса, а Маск в 2015 дарил Брину внедорожник Tesla.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

François-Marie Banier
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100