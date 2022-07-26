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Начальник ГУР МО Буданов очолюватиме Комітет з питань розвідки при Президентові

26 июля 2022 | 10:52

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.


▪️ Як йдеться у зверненні очільника української держави, вчора було ухвалено важливі кадрові рішення, зокрема, про те, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов також очолюватиме й Комітет з питань розвідки при Президентові України.

▪️ Основним завданням зазначеного Комітету є підготовка Президентові України пропозицій щодо здійснення керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних органів нашої держави.

▪️ Комітет з питань розвідки при Президентові України було утворено Указом Президента України від 17 червня 2020 року № 230/220.



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