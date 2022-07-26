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Ердоган щось пробелькотів про обстріл Одеси

26 июля 2022 | 11:42

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок заявив, що після обстрілу російськими військами порту в Одесі й далі очікує від усіх учасників "зернової угоди" дотримання своїх зобов’язань.


Як повідомляє "Європейська правда", про це Ердоган заявив в інтерв’ю турецькому телеканалу TRT.

"Ми бачимо, наскільки делікатним все ще є процес у зв’язку з атакою на порт Одеси в суботу. Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось. Очікуємо, що кожен буде виконувати свою частину угоди. Її провал обернеться проти нас усіх", – вважає президент Туреччини.

Ердоган нагадав, що пріоритетом Анкари із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був "справедливий і сталий мир після досягнення режиму припинення вогню", і висловив сподівання, що цього вдасться досягти.



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