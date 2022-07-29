ТЕМА

Неосвідчену блогєршу звільнили з посади заступника міністра

29 июля 2022 | 14:28

Привабливій дамі вдалося пропрацювати на високій посаді пару місяців.


25-летнюю Анну Сергееву уволили с должности заместителя главы Минсоцполитики по вопросам европейской интеграции.

Распоряжение об этом опубликовано на сайте Кабмина.

"Уволить Сергееву Анну Александровну с должности заместителя министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", — сказано в документе.

Сергеева подтвердила на своей странице у Facebook, что ее уволили, и во вторник был ее последний рабочий день в Министерстве социальной политики. По ее словам, с должности уходит не только она, а целая команда.

10 июня Кабинет Министров назначил замминистра соцполитики по вопросам европейской интеграции журналиста и Instagram-блогера Анну Сергееву и замминистра соцполитики адвоката Андрея Котырло. Как сообщалось, Сергеева стала замминистра, имея лишь 3-летний стаж работы.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

Красавчег!
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100