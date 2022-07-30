США "включила задню"?

30 июля 2022 | 10:47

Ентоні Блінкен побоюється визнавати Росію державою-спонсором тероризму, - The New York Times.

Незважаючи на те, що Сенат США ухвалив відповідну резолюцію, глава американського дипломатичного відомства переживає, що це ускладнить дипломатичні зв'язки з росією навіть на мінімальному рівні.