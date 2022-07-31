Рашистську наводчицю випустили під заставу

31 июля 2022 | 15:25

Жінка, яка була директором Печерської гімназії №75 у Києві та "зливала" позиції ЗСУ окупантам, вийшла під заставу.

Суд випустив з-під варти жінку, яка підозрюється у здачі позицій ЗСУ за обіцянку від окупантів посади міністра освіти на окупованій Україні.



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