Samsung заплатит штраф в $9.8 миллионов из-за обманчивой рекламы 7(!) своих смартфонов

01 августа 2022 | 08:13

Компания Samsung после судебного разбирательства в Австралии согласилась заплатить довольно крупный штраф из-за рекламы, которая ввела пользователей в заблуждение.

Что не так? Производителя обвинили в том, что он сделал ложные заявления о водонепроницаемости семи телефонов Galaxy в девяти рекламных объявлениях в период с 2016 по 2018 год. Речь идет о моделях S7, S7 Edge, A5 (2017), A7 (2017), S8, S8 Plus и Note 8. В рекламе говорилось, что эти гаджеты можно использовать в бассейнах и морской воде, хотя после этого на самом деле могли возникнуть проблемы с зарядкой. В результате поступило сотни жалобов от недовольных пользователей, причем у некоторых из них после водных процедур телефоны вовсе перестали работать. Неизвестное количество пострадавших клиентов обратилось в Samsung за ремонтом. Некоторые сделали это бесплатно, но многим пришлось заплатить от 180 до 245 австралийских долларов (125-170 долларов США). Первоначально расследование включало 15 моделей смартфонов и более 600 рекламных объявлений. Но Samsung заявила, что проблема затронула только 7 моделей, выпущенных в период с 2016 по 2017 год,



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