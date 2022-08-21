В Албании поймали двух россиян

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз, ліворуч, перед початком товариського матчу з футболу між збірними Сейму Республіки Польща та Верховної Ради України в Києві, у суботу, 8 вересня 2007 р. Гості виграли з рахунком 6 : 1. Фото Євгена Орловського

Албанские СМИ сообщили о задержании двух россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши.