ТЕМА

В Албании поймали двух россиян

21 августа 2022 | 11:22


Албанские СМИ сообщили о задержании двух россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз, ліворуч, перед початком товариського матчу з футболу між збірними Сейму Республіки Польща та Верховної Ради України в Києві, у суботу, 8 вересня 2007 р. Гості виграли з рахунком 6 : 1. Фото Євгена Орловського
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100